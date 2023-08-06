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Вильфанд рассказал о двух температурных рекордах в Москве за неделю

Вильфанд: за неделю в Москве было побито сразу два температурных рекорда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшую неделю в столице было зафиксировано сразу два температурных рекорда. Об этом в субботу, 5 августа, рассказал агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу температура воздуха достигла самого высокого значения с начала года, а днем ранее, в пятницу, были максимальные среднесуточные показатели.

При этом Вильфанд заявил, что жителям Москвы и области стоит подготовиться к еще более жарким воскресенью и понедельнику. В эти дни прогнозируется температура от +31 до +34 градусов и высокий ультрафиолетовый индекс.

В Гидрометцентре также добавили, что в воскресенье в столичном регионе прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c. Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

5 августа сообщалось, что на фоне жары в Москве приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

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