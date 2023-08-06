Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за дождей

Сильные дожди и ветер ожидаются в южной половине Приморья 7 и 8 августа, в районе объявлено штормовое предупреждение. Об этом 6 августа сообщило Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

Данные меры были приняты в связи с обострением непогоды днем 7 и ночью 8 августа во Владивостоке.

«В южной половине Приморского края ожидается дождь, местами сильный (15–45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На реках Приморья будут усиливаться дождевые паводки, уровень воды поднимется до отметки в 0,5–1,5 м. Прогнозируется, что на отдельных территориях вода достигнет критических отметок, что повлечет за собой подтопление участков дорог, сельхозугодий, низководных мостов, хозяйственных объектов, низких мест в населенных пунктах.

Самыми паводкоопасными районами считаются Октябрьский, Уссурийский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Хасанский.

Ранее, 1 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что избыток осадков в августе прогнозируется в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях, Приморском крае, Бурятии, частично в Забайкалье, на Сахалине и Камчатке.