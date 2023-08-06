Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера

Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая напрямую выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот в стране. Соответствующее заявление было опубликовано 5 августа на сайте правительства Канады.

«В ответ на попытку государственного переворота в Нигере <...> Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера», — говорится в заявлении.

Согласно документу, решение коснется только прямую бюджетную поддержку Канадой правительства Нигера. Помощь же наиболее уязвимым группам населения в области здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства будет продолжена.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон решил частично сократить финансовую поддержку Нигера. По его словам, данная мера не коснется гуманитарных и продовольственных инициатив.

Всемирный банк 2 августа приостановил выделение средств Нигеру по всем операциям, за исключением частных программ. Организация «встревожена попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере», что и вызвало решение о приостановке.

30 июля Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) приняло решение остановить финансовые и коммерческие транзакции с Нигером. Также страны ЭКОВАС договорились заморозить активы участников мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с Нигером и приостановить финансовую помощь стране.

Тогда же правительство Великобритании заявило, что приостановит реализацию долгосрочных программ помощи Нигеру.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала переворот. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.