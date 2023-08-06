Сын депутата правящей партии Украины сбежал из страны

Сын депутата правящей партии Украины «Слуга Народа» Елены Копанчук сбежал из страны. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Согласно имеющейся информации, 22-летний Дмитрий Копанчук уехал еще 1 января, несмотря на то, что мужчинам призывного возраста запрещено покидать Украину. Он сделал это под предлогом сопровождения своего отца-инвалида, который, в отличие от сына, вернулся в начале февраля.

Кроме того, стало известно, что Копанчук трижды бывал за границей в течение 2022 года, уже после того, как ограничение на выезд вступило в силу.

18 апреля на Украине задержали проводника поезда, помогавшего мужчинам призывного возраста выехать в Евросоюз (ЕС). Желающих покинуть страну он прятал в вентиляционной шахте во время прохождения паспортного контроля. За один рейс в этом тайнике проводник мог провезти одного человека. За услугу он получал около $2,5 тыс. (более 200 тыс. рублей).

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.