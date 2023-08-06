Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех областях страны

Серия взрывов прозвучала в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Об этом 6 августа сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Черкасская область — работает ПВО», — говорится в одном из сообщений в Telegram-канале.

По информации официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога по состоянию на 04:05 мск была зафиксирована практически на всей территории Украины, помимо Киева, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

Официальных комментариев от профильных ведомств и российского Минобороны не поступало.

Воздушная тревога в ночь на 6 августа прозвучала в Киеве и семи украинских областях — в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Накануне сообщалось, что в Хмельницкой области прогремело свыше 10 взрывов. Отмечается, что большинство взрывов произошло около военного аэродрома, который находится в районе города Староконстантинова в Хмельницкой области. В свою очередь, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в том месте располагается авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.