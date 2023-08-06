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В МВД Британии назвали КСИР Ирана главной угрозой нацбезопасности

The Sunday Times: в МВД Британии считают КСИР Ирана главной угрозой безопасности
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Фото: REUTERS/Iranian Army/WANA
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Великобритания считает Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) главной угрозой национальной безопасности страны. Об этом 6 августа сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на главу МВД Великобритании Суэллу Браверман.

Как отметила министр, есть опасения, что КСИР может усилить деятельность на территории Соединенного Королевства. Согласно разведданным, Тегеран якобы стремится завербовать в Великобритании представителей местного криминала для нападения на оппонентов власти в Иране.

«Угроза со стороны Ирана, как всегда, стала беспокоить нас больше всего», — сообщил источник издания в МВД.

Собеседник газеты указал, что власти Ирана якобы стали «более агрессивными, и их аппетит растет», из-за чего Тегеран «в штыки воспринимает каждого, кто бросает вызов режиму».

По информации The Sunday Times, в стране неоднократно призывали признать КСИР террористической организацией, однако это не находит поддержки в МИД Великобритании.

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Ранее, 24 апреля, власти Ирана расширили санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Ограничения введены в том числе за поддержку терроризма и вмешательство во внутренние дела страны. В тот же день Великобритания, США и ЕС ввели санкции против четырех участников КСИР. Ограничения ввели за участие в нарушении прав человека или содействие им.

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