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Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве

Синоптик Леус: суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве. Об этом 5 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уходящая в историю суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве — воздух прогрелся до +29,2 градуса», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что согласно прогнозам синоптиков, температурный фон в воскресенье, 6 августа, и в понедельник, 7 августа, будет превышать +30 градусов.

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По прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +32…+34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18. В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +15.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.

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