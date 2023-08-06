Суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве. Об этом 5 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Уходящая в историю суббота стала самым теплым днем с начала лета в Москве — воздух прогрелся до +29,2 градуса», — написал он в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что согласно прогнозам синоптиков, температурный фон в воскресенье, 6 августа, и в понедельник, 7 августа, будет превышать +30 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье ожидается до +34 градусов в воскресенье, 6 августа. Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +32…+34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18. В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +15.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.