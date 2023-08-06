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В Японии отметили трудности на пути к миру без ядерного оружия

Премьер-министр Кисида: в мире усугубляется раскол по ядерному разоружению
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Фото: REUTERS/Imad Creidi
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Серьезные международные разногласия отдаляют момент полного отказа от ядерного оружия. Об этом 6 августа заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения», — сказал он.

Кисида призвал не забывать о важности этой цели и приложить больше усилий для ее достижения. Премьер-министр подчеркнул безоговорочную приверженность Токио трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

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Ранее в этот день жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки. Церемония прошла в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы в 08:00 по местному времени (02:00 мск). На мероприятии присутствовали выжившие после удара, родственники погибших, а также премьер-министр и послы порядка 110 стран, в том числе дипломаты из США и Украины.

Там же было зачитано послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот назвал ядерное разоружение главной целью международной организации.

В августе 1945 года пилоты ВВС США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это число возросло до 140 тыс. Каждый год список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших бомбардировки. За прошедший год в него было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв к настоящему времени превышает 350 тыс. человек.

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