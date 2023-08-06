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В Британии 57 триатлонистов пожаловались на плохое самочувствие

В Британии 57 триатлонистов заболели после соревнований на море
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Фото: Global Look Press/IMAGO/nordphoto GmbH/Witke
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По меньшей мере у 57 спортсменов резко ухудшилось самочувствие после участия в соревнованиях на море у берегов северо-западной Великобритании во время чемпионата мира по триатлону. Об этом 5 августа написало издание The Guardian со ссылкой на представителей минздрава.

«По меньшей мере у 57 человек случились тошнота и диарея после участия в соревнованиях по морскому плаванию на чемпионате мира по триатлону в Сандерленде, подтвердили представители министерства здравоохранения в эти выходные», — пишет издание.

В чемпионате приняли участие 2 тыс. человек. Отмечается, что за три дня до начала соревнований агентство по охране окружающей среды взяло пробы воды, в которой специалисты обнаружили колонии кишечной палочки, количество которой в 39 раз превышало показатели прошлого месяца. Эти данные были обнародованы уже после окончания соревнований.

По данным журналистов, британское Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) сообщило, что потребует анализы заболевших спортсменов для установления причины болезни и любых распространенных патогенов.

Британские спортсмены во время подготовки к предстоящему чемпионату были вынуждены отказаться от тренировок в море из-за загрязнения сточными водами, следовательно, им пришлось заниматься в закрытом бассейне, указывает издание.

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