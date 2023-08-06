Кинолог призвал не руководствоваться размерами собаки при выборе породы

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев 6 августа сказал, что приобретение маленького питомца не гарантирует покладистости и простоты в воспитании.

В беседе с «РИА Новости» он отметил, что при выборе собаки нужно честно ответить себе, сколько времени и средств вы готовы выделять на питомца, сможете ли вы справиться с выбранной породой. Также необходимо оценить свои жилищные условия, поскольку питомцу может быть тесно в маленькой квартире.

При этом он отметил, что маленький размер собаки не значит, что с ней будет мало проблем. Всех питомцев нужно воспитывать, а также ухаживать за ними и уделять должное время.

Как уточнил Голубев, некоторые крупные породы нормально переносят жизнь в небольшой квартире, если их правильно выгуливать и давать достаточное количество физических нагрузок. Однако это не касается пастушьих, охотничьих и охранных пород собак, которых лучше заводить в условиях загородной жизни.

По словам кинолога, некоторым маленьким питомцам также может быть сложно жить в маленькой квартире без продолжительного выгула. Это касается, например, джек-расселов, которые без долгих активных прогулок могут начать портить вещи и демонстрировать нежелательное поведение.

Голубев подчеркнул, что есть крупные и достаточно спокойные псы, а есть маленькие и сложные собаки, которым требуется особо внимание и особый подход. Поэтому не стоит выбирать маленьких питомцев, только если вы думаете, что им не нужна дрессировка. Поскольку без должного воспитания собака может начать проявлять непослушание и агрессию.

Кроме того, не всегда правильным является выбор маленькой собаки по причине того, что в семье есть дети. Слишком крупные породы, с которыми физически не сможет справиться ребенок, тоже не подойдут, но и слишком маленькие собаки, которым ребенок может навредить во время игры или ухода, тоже нежелательны, посоветовал кинолог.

В качестве первой собаки Голубев посоветовал отдавать предпочтение дружелюбным питомцам средних размеров. По его словам, они в меру активные и не требуют сложного ухода. Он добавил, что, если вы готовы, можно взять крупную охотничью или служебную собаку, но с ней нужно будет регулярно заниматься. Делая выбор в пользу такого питомца, кинолог призвал трезво оценить свои силы и всю ответственность, которую вы на себя возьмете перед животным и перед окружающими людьми.

Ранее, 4 августа, Голубев сказал в беседе с «Известиями», что перегрев и обезвоживание могут быть смертельно опасны для собаки. Оставляя питомца одного дома в жаркие дни, собаководу важно позаботиться о нем и обеспечить комфортные условия пребывания в закрытой квартире.

23 июля Голубев подчеркнул, что, прежде чем завести собаку, важно убедиться, что для животного подготовлены все необходимые условия. Прежде всего нужно подготовить дом, в том числе освободить помещение от опасных предметов.