Украинский режиссер объяснил атаку на танкер «Сиг» неудачами ВСУ

Удар по российскому танкеру «Сиг» был необходим Киеву для создания позитивного инфоповода на фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в субботу, 5 августа, высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского остро нуждается в освещении в СМИ — хороших новостей сообщить не могут, поэтому решили пойти на старый украинский трюк — атаковать гражданское судно», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам режиссера, данный инцидент стал очередным проявлением «тактики полномасштабного государственного террора».

Ранее в этот день при заходе в Керченский пролив танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским беспилотным аппаратом.

В Росморречфлоте уточнили, что экипаж танкера не пострадал, угроз для окружающей среды нет. К настоящему моменту были приняты меры для того, чтобы не допустить попадания воды в другие отсеки. Устранение пробоины начнется 6 августа, после того как будут доставлены все необходимые материалы.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал произошедшее терактом. По его словам, таким образом Украина демонстрирует «свои возможности» на значительном расстоянии от собственной территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва не оставит террористические атаки Киева без ответа. Она также указала на тот факт, что Украина своей «варварской акцией» вполне могла спровоцировать экологическую катастрофу.