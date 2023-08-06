Канадский хоккеист Найт расторг контракт с омским клубом «Авангард»

Канадский нападающий Корбэн Найт, который является обладателем Кубка Гагарина 2021 года, расторг контракт с омским хоккейным клубом «Авангард». Об этом 5 августа рассказал генеральный менеджер команды Антон Курьянов.

«Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке», — слова менеджера привела пресс-служба клуба на страничке «ВКонтакте».

Отмечается, что хоккеист остался при своем мнении даже после серии переговоров обеих сторон. Руководство «Авангарда» приняло решение не принуждать хоккеиста играть за клуб. По словам Курьянова, Найт согласился выплатить компенсацию, которая предусмотрена регламентом в таких случаях. В настоящее время завершаются все необходимые процедуры.

«Поиски центрфорварда нами уже ведутся, мы начали их, как только поняли все риски относительно Найта. В ближайшее время должны закрыть этот вопрос, шорт-лист кандидатур составлен», — добавили в пресс-службе.

Канадский нападающий Найт играл за ХК «Авангард» с 2020 года.

Ранее, 25 июля, спортивную карьеру завершил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Патрис Бержерон. Он провел в НХЛ 1294 матча в регулярке и набрал 1040 (427+613) очков.