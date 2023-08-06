Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии призвали Берлин к нейтралитету в конфликте на Украине
Мир
В Хиросиме почтили память жертв ядерной бомбардировки
Спорт
Лукашенко указал на намерение Запада санкциями убрать конкурентов из спорта
Мир
Генсек ООН заявил о нависшей над миром тени ядерной войны
Мир
Тайвань обвинил КНР в попытке вербовать военных для шпионажа
Мир
Подоляк заявил о временном характере дружеского отношения Украины к Польше
Мир
Сотни тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Мир
Сенатор Ковитиди назвала переговоры в Джидде без РФ бесперспективными
Общество
Ректор вуза в Донецке сочла атаку на университет спланированной акцией ВСУ
Мир
МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +34 градусов 6 августа
Спорт
Канадский хоккеист Найт расторг контракт с омским клубом «Авангард»
Мир
Президент Алжира выступил против военного вмешательства в Нигере
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве до +34 градусов 6 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Небольшая облачность, без осадков и до 34 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье, 6 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +32…+34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +15.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Разогретое лето: на Россию надвигается аномальная жара
Каким регионам грозит засуха и пожары

Ранее, 5 агуста, сообщалось, что в столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023