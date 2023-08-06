Синоптики спрогнозировали в Москве до +34 градусов 6 августа

Небольшая облачность, без осадков и до 34 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье, 6 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +32…+34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +15.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–10 м/c.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Ранее, 5 агуста, сообщалось, что в столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.