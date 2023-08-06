Реклама
Прямой эфир
Мир
В офисе Зеленского заявили о существенном дефиците оружия у ВСУ
Общество
Площадь пожара в университете в Донецке составила около 1,5 тыс. кв. м
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и семи областях страны
Происшествия
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетным боеприпасом
Мир
МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне
Мир
В МИД РФ назвали фейком данные о якобы недовольстве послом Китая
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о пожаре в университете после обстрела ВСУ
Общество
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мир
В США стримера обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке
Мир
Число жертв схода оползня в Грузии выросло до 17 человек
Мир
Одиннадцать человек пострадали при опрокидывании вагона в Ницце
Армия
Российские военные уничтожили «Ланцетами» две единицы бронетехники ВСУ
Мир
Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

Один человек погиб при столкновении двух легковушек в Дагестане

0
Фото: t.me/mvdmedia05
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб, еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобиле в Дагестане. Об этом 5 августа сообщило республиканское МВД.

Отмечается, что ДТП произошло в Кайтагском районе на 135-м км дороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала. 19-летний водитель ВАЗ-21060 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-213100.

Пассажир ВАЗ-21060 скончался от полученных травм, а водитель автомобиля был госпитализирован.

Ранее, 1 августа, в аварии с двумя легковыми машинами в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023