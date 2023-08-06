Один человек погиб при столкновении двух легковушек в Дагестане
Один человек погиб, еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобиле в Дагестане. Об этом 5 августа сообщило республиканское МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в Кайтагском районе на 135-м км дороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала. 19-летний водитель ВАЗ-21060 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-213100.
Пассажир ВАЗ-21060 скончался от полученных травм, а водитель автомобиля был госпитализирован.
Ранее, 1 августа, в аварии с двумя легковыми машинами в Хасавюртовском районе Дагестана погибли три человека.