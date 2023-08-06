На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и семи областях страны

Воздушная тревога в ночь на 6 августа звучит в Киеве и семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены звучат в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Отмечается, что воздушная тревога в украинской столице была объявлена в 1:04 по местному времени (совпадает с мск).

Помимо этого, украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщило о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области.

Официальных комментариев от профильных ведомств и российского Минобороны не поступало.

Накануне сообщалось, что в Хмельницкой области прогремело свыше 10 взрывов. Отмечается, что большинство взрывов произошло около военного аэродрома, который находится в районе города Староконстантинова в Хмельницкой области. В свою очередь, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что в том месте располагается авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Ранее в этот день украинские СМИ также сообщали о взрывах не только в Хмельницкой, но и в Киевской и Житомирской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.