Отсутствие делегации РФ на переговорах в Джидде сводит на нет эффективность всего мероприятия. Об этом в субботу, 5 августа, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «РИА Новости».

«Начавшиеся в Саудовской Аравии консультации по мирному урегулированию конфликта России и Украины без России абсолютно бесперспективны», — подчеркнула она.

Ковитиди напомнила о провалившейся попытке создать антироссийскую коалицию в рамках международной встречи по Украине в Копенгагене 24 июня. Она подчеркнула, что это заведомо неосуществимый план, так как большинство стран придерживаются нейтральной позиции.

По словам сенатора, коллективный Запад и США в частности заинтересованы не в том, чтобы найти мирный выход из ситуации, а в том, чтобы продавить свои условия под благовидным предлогом. Иначе они не игнорировали бы очевидную необходимость выслушать обе стороны конфликта.

«Конференция в Саудовской Аравии, организованная США по вопросу Украины и России, без России, — очередная политическая афера и манипуляция, <...> подтверждающая причастность Вашингтона к реализации, организованного им мирового хаоса», — заключила собеседница агентства.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Как объяснил 3 августа «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля заявила, что встреча в Джидде будет небесполезной, если поможет странам Запада осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. По его словам, предстоит до конца понять цели консультации и что организаторы планируют обсудить.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.