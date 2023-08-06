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В офисе Зеленского заявили о существенном дефиците оружия у ВСУ

В офисе Зеленского утверждают, что ВСУ испытывают существенный дефицит оружия
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал существенным дефицит оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление 5 августа он сделал в эфире украинского телеканала «Дом».

«[Оружия у ВСУ] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его <...> с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — сказал он.

Подоляк сообщил о желании увеличить количество поставок ракет и крупнокалиберных боеприпасов от стран Запада, отметив, что «определенный дефицит» присутствует и в оборудовании для разминирования.

Помимо этого, советник главы офиса украинского президента хочет резкого роста у страны «возможностей быстрого ремонта бронетехники». Подоляк добавил, что главным вопросом в переговорах с Западом до сих пор является передача Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и истребителей F-16.

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Ранее в этот день экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские системы спутниковой разведки и наведения не дают ВСУ спрятаться от артиллерийских ударов. Как он отметил, данные системы спутниковой разведки и наведения не зависят от погоды. Также они превосходят американские системы наблюдения за счет своей интегрированности.

Между тем обозреватель Доминик Сансоне накануне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

2 августа экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Ранее, 24 июля, представитель украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрий Игнат заявил, что у ВС РФ большое преимущество перед ВСУ в радиоэлектронной борьбе, и прежде всего в борьбе с дронами. Он добавил, что у России есть мощные системы, которые позволяют подавлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и принудительно их приземлять.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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