В США стримера обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Нью-Йорке
Американскому стримеру Каю Сенату предъявлено обвинения в подстрекательстве к беспорядкам после того, как его фанаты устроили дебош в центре Нью-Йорка. Об этом 5 августа сообщила газета The Washington Post.
«Власти предъявили онлайн-инфлюенсеру Каю Сенату обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и незаконному собранию», — говорится в публикации.
Отмечается, что в результате беспорядков полиция арестовала 66 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.
Сам Сенат также был задержан, но позднее его отпустили из-под стражи под обязательство явиться в суд. Судебное заседание назначено на 18 августа. В случае признания стримера виновным по всем трем пунктам обвинения, его могут приговорить к пяти годам тюремного заключения.
Накануне газета The New York Times со ссылкой на главу нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри сообщила, что правоохранители разогнали организованную популярным стримером Каем Сенатом встречу, на которую пришли несколько тысяч человек. Отмечается, что блогер пообещал раздать игровые приставки на площади Юнион-сквер. В ходе мероприятия началась давка, затем собравшиеся начали кидать в полицию бутылками и устроили погром.