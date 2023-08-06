В МИД РФ назвали фейком данные о якобы недовольстве послом Китая

Информация о якобы имеющих место планах Москвы проинформировать Пекин о «нежелательности» пребывания в РФ нынешнего посла Чжан Ханьхуэя являются фейком, вброшенным для нагнетания обстановки. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД России 5 августа.

«Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — прокомментировали в ведомстве информацию, которую разместил Telegram-канал «Незыгарь».

Как отметили в МИДе, подобная провокация не вызвала удивления. В дипведомстве убеждены, что этот фейк был распространен с целью нагнетания «негативного информационного фона» для подрыва российско-китайского сотрудничества.

«Как всем известно, больше всего вызывает зависть и раздражает наших недоброжелателей партнерство с теми странами, с которыми действительно всё идет хорошо и с большими перспективами», — добавили в МИД РФ.

Ранее, 28 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с «Известиями», что Запад будет пытаться навредить сближению России с Китаем и африканскими странами, но ничего не получится.