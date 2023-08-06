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Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

Умерла глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс

Секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс умерла в возрасте 94 лет
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Постоянный секретарь Французской академии и специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс скончалась в возрасте 94 лет. Об этом 5 августа сообщило агентство AFP.

«Она ушла спокойно в окружении семьи», — сообщили агентству родственники Каррер д'Анкосс.

Элен Каррер д'Анкосс возглавила Французскую академию в 1999 году, став первой женщиной на этом посту. Она опубликовала множество книг об истории России и Советского Союза. Лично встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным, содействовала развитию контактов между историками двух стран. Во Франции она была удостоена Большого креста ордена Почетного легиона, звания офицера национального ордена «За заслуги» и командора ордена Академических пальм. В России Каррер д'Анкосс была награждена орденом Дружбы (1998), Большой золотой медалью М. В. Ломоносова РАН (2008) и орденом Почета (2009). Также она являлась иностранным членом Российской академии наук.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скорбь в связи со смертью Элен Каррер д'Анкосс.

«Крупный историк, она была первой женщиной, ставшей постоянным секретарем Французской академии. Как и она сама, ее наследие бессмертно», — написал он yа своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

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