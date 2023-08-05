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Один человек погиб при столкновении буксира с танкером в Суэцком канале

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Фото: TASS/Soeren Stache
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Один человек из команды буксира, затонувшего в субботу в Суэцком канале, погиб, остальных членов экипажа удалось спасти. Об этом 5 августа сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа в интервью египетскому телеканалу Sada El Balad.

«В результате спасательных работ удалось доставить на берег шесть членов экипажа буксира, один человек погиб», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что спецслужбы определили точное место затонувшего буксира. Подъем судна со дна канала начнется позднее.

Рабиа заявил, что объявлять причины столкновения танкера с буксиром на данный момент будет преждевременным.

«Начато расследование инцидента, оно продолжается», — указал глава администрации Суэцкого канала.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. В акватории Суэцкого канала столкнулись танкер Chinagas Legend и буксир Fahd. На море велись спасательные работы. В результате столкновения затонул буксир. Танкер направили в Порт-Саид до момента выявления обстоятельств происшествия.

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