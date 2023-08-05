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Мужчина погиб при пожаре на проспекте Мира в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате возгорания на проспекте Мира в Москве погиб мужчина. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«После тушения пожара в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Мира обнаружено тело мужчины 1933 года рождения. Также госпитализирована пожилая женщина», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным московского ГУ МЧС, команда огнеборцев спасла трех человек из горящего здания. Отмечается, что площадь пожара составила 30 кв. м. По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за возгорания личных вещей одного из жильцов дома.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в результате пожара в общежитии в Спасском районе Приморского края погибли две женщины, двое детей пострадали. Несовершеннолетних госпитализировали в местную больницу. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

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