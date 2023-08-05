Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Китайской Народной Республике (КНР). Об этом 5 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По информации сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 76 км к северо-западу от города Цзинань, население которого составляет примерно 4,33 млн человек, а также в 32 км к юго-востоку от города Дэчжоу с населением почти 680 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее в этот день сообщалось о землетрясении на западе Танзании с магнитудой 4,9. Эпицентр зафиксировали в 25 км к юго-востоку от города Кигома, где проживают около 164 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

1 августа сейсмологи EMSC сообщили о прошедшем землетрясении магнитудой 5,1 в провинции Конья в центре Турции. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км.