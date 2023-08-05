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В США усомнились в способности Киева вернуть Артемовск

WSJ: ВСУ не смогут вернуть Артемовск из-за контратак российских солдат
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности при попытке продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в субботу, 5 августа, пишет издание The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что контрнаступление украинских боевиков замедлилось из-за жесткой обороны и ответных ударов ВС РФ. Такое положение дел заставляет серьезно усомниться в том, что Киев сможет вернуть Артемовск под свой контроль.

Наиболее активные столкновения происходят сейчас под Клещеевкой, а также возле трассы М03 в направлении Славянска.

Служащие ВСУ признают, что особых успехов достичь не удалось. Причиной тому стали интенсивные обстрелы российской артиллерией. Кроме того, ВС РФ улучшили тактическую эффективность и смогли занять доминирующее положение в небе благодаря внушительному арсеналу беспилотников.

Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек
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Накануне стало известно, что авиаэкипажи группировки «Юг» поразили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне боевых действий, в том числе на соледаро-артемовском направлении

Ранее, 31 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля WSJ писала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления, поскольку расчет на то, что личные качества служащих ВСУ перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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