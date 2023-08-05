В Мариуполе впервые прошел фестиваль уличных видов спорта «Террикон»

В Мариуполе 5 августа впервые прошел фестиваль уличных видов спорта «Террикон». Организатором мероприятия выступил Народный фронт.

В рамках фестиваля проходили соревнования по упражнениям на брусьях, катанию на самокате, скейтборде и другим дисциплинах.

Как отметил заместитель руководителя Центрального исполкома Народного фронта, руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко, фестиваль прошел успешно.

«Очень много ребят, очень много участников. Ребята рисуют, танцуют, играют в стритбол. За моей спиной площадка для bmx, скейтеров и ребят, которые катаются на самокате. Это на самом деле очень круто. Видно, что мероприятий таких не хватает. Нужно, конечно, учитывать все условия безопасности, но всё-таки проводить подобные истории», — сказал он.

По словам участников, фестиваль важен для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее, 25 июня, фестиваль «Алые паруса – 2023» в Санкт-Петербурге посетили выпускники из Мариуполя. Школьник Никита Мирошниченко назвал праздник предвкушением грандиозного и интересного. Он признался, что в его жизни еще не было такого масштабного концерта.