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Дубль Мухина помог ЦСКА разгромить «Локомотив» в третьем туре РПЛ

Мухин впервые в карьере оформил дубль в матче РПЛ
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Футболисты московского ЦСКА одержали победу над «Локомотивом» со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 5 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Голами в составе хозяев отметились Федор Чалов (29-я минута), Милан Гайич (31-я) и Максим Мухин. Он реализовал гол на 55-й минуте и оформил дубль на 63-й, доведя счет до разгромного. У «Локомотива» отличился Егор Погостнов, забив единственный мяч на 61-й минуте.

Таким образом, ЦСКА поднялся на пятое место, набрав шесть очков. «Локомотив» занимает восьмое место, имея в активе четыре очка.

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До этого, 30 июля, ЦСКА в матче второго тура РПЛ обыграл грозненский «Ахмат». Матч проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и закончился со счетом 3:2. «Ахмат» занимает 14-ю строчку.

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