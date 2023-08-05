Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские системы спутниковой разведки и наведения не дают Вооруженным силам Украины (ВСУ) спрятаться от артиллерийских ударов.

«Вы больше не сможете спрятаться. <…> Всё, что происходит и в восточной, и в западной Украине, отслеживается россиянами с помощью спутников. <…> У них есть целый арсенал оружия, с помощью которого они могут наносить удары по ВСУ», — сказал он в интервью журналисту Джексону Хинклу.

Как отметил Макгрегор, данные системы спутниковой разведки и наведения не зависят от погоды. Также они превосходят американские системы наблюдения за счет своей интегрированности.

Между тем ранее в этот день обозреватель Доминик Сансоне накануне написал, что серьезная подготовка российских войск мешает ВСУ достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей. По его словам, в последнее время российские силы успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, включая танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

2 августа экс-разведчик США Скотт Риттер отметил, что в конфликте с Россией Украина повсеместно проигрывает, а ее вооруженные силы находятся на грани коллапса. По его словам, ВС РФ скоро нанесут ВСУ стратегическое поражение.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

31 июля в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

Американский политолог Джон Миршаймер 30 июля указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя.

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive о том, что боевики ВСУ сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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