Проведение любых реальных переговоров по урегулированию ситуации конфликта на Украине невозможно без участия России. Об этом 5 августа заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

«Как мы ранее неоднократно заявляли, любые реальные переговоры должны включать все стороны. Если мы действительно хотим мира, мы должны тем или иным образом включить Москву в данный процесс», — сказал он, выступая по видеоконференции на международной встрече в Саудовской Аравии, его слова приводит ТАСС.

Он также выразил мнение, что предметом переговоров должен стать вопрос о более устойчивой архитектуре безопасности в Европе, подчеркнув, что важно сохранить неофициальный статус текущего «обмена мнениями», не настаивая на подведении официальных итогов.

4 августа Саудовская Аравия сообщила о проведении консультации по мирным переговорам по украинскому конфликту 5 и 6 августа. При этом участие РФ во встрече не планируется.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что в настоящий момент невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. Он отметил, что еще до конца предстоит понять цели консультации и что организаторы планируют на ней обсудить.

До этого, 3 августа, в Белом доме заявили, что Вашингтон не рассчитывает, что встреча в Саудовской Аравии приблизит момент урегулирования кризиса на Украине. В США назвали консультацию еще одной возможностью заручиться поддержкой международного сообщества.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.