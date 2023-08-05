Шесть вагонов с зерном сошли с рельсов на юге Молдавии

На юге Молдавии в Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов с зерном. Об этом сообщает 5 августа предприятие «Железные дороги Молдовы» (ЖДМ).

«Вечером на железнодорожном участке Кульма – Чадыр – Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов», — говорится в сообщении ЖДМ в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что предварительной причиной инцидента стала экстремальная жара, которая спровоцировала повреждение рельс.

В ЖМД уточнили, что поезд с 61 вагоном шел со станции Басарабяска в порт Рени на Украине. На месте происшествия работают спасатели и полиция. О пострадавших не сообщалось.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в американском штате Монтана Грузовой поезд сошел с рельсов. 25 вагонов, в том числе один с растворителем для краски внутри, опрокинулись. Утечки опасных веществ не произошло.Информация о пострадавших не поступала.