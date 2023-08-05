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Украинские СМИ сообщили о десятках взрывов в Хмельницкой области

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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В Хмельницкой области прогремело свыше десяти взрывов. Об этом сообщает издание «Инсайдер UA» в субботу, 5 августа.

Отмечается, что большинство взрывов произошло вечером этого дня около военного аэродрома, который находится в районе города Староконстантинова в Хмельницкой области.

В свою очередь, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале отметил, что в том месте располагается авиабаза, с которой вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24М, наносящие удары крылатыми ракетами Storm Shadow.

Официальных комментариев от профильных ведомств и Минобороны РФ не поступало.

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Ранее в этот день украинские СМИ также сообщали о взрывах не только в Хмельницкой, но и в Киевской и Житомирской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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