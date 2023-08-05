Путин заявил о развитии международного сотрудничества благодаря Играм стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 августа, поприветствовал участников открытия II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что соревнования также поспособствуют популяризации спорта и продвижению ценностей здорового образа жизни. По словам Путина, нынешние игры расширили свою географию и смогли объединить тысячи людей.

5 августа прошло открытие соревнований в Минске. В ходе торжественной церемонии президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны пытаются вычеркнуть конкурентов из международных соревнований с помощью санкций. По его словам, это признак слабости и страха, а также признание силы ценностей, которые поддерживает большинство.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. В них принимает участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.