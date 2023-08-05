NASA восстановило связь с потерянным зондом Voyager-2

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства восстановило связь с межпланетным зондом Voyager-2. Аппарат начал передавать научные данные и телеметрию, его системы функционируют в штатном режиме, передает телеканал «Известия». Ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили, что несколько команд привели к непреднамеренному отклонению антенны зонда от Земли. Изначально предполагалось, что связь с аппаратом удастся возобновить лишь осенью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.