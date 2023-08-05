Дожди и похолодание придут в Центральную Россию на следующей неделе

Жара в Центральной России сменится похолоданием. В первую половину недели воздух прогреется до +34 °С. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в четверг начнутся дожди и похолодает до +20...+23 °С, передает телеканал «Известия». Начиная с пятницы температура будет на 1–2 градуса ниже нормы.

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