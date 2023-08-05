Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях

В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, сообщают 5 августа украинские СМИ.

Так, агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Киевской области. А издание «Страна.ua» пишет о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области, вблизи которого расположен аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также, по данным СМИ, взрывы гремят и в Житомире.

Официальных комментариев от профильных ведомств и российского Минобороны не поступало.

5 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Накануне украинские издания также сообщали о взрывах в Харьковской и Сумской областях, а также на территории Херсона.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.