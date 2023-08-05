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Рекордное количество града выпало в немецком Ройтлингене

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В немецком Ройтлингене выпало невероятное количество града. Улицы города засыпало толстым слоем ледяных осадков. Заблокированными оказались многие автомобили, передает телеканал «Известия». Местным жителям пришлось руками откапывать свои машины. Движение транспорта на некоторых участках было практически парализовано.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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