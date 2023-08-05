В планах у США ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и впоследствии обвинить в этом Россию. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works на YouTube.

Он сообщил, что Запад попытается обвинить в этом РФ, для того чтобы заранее снять с себя ответственность за гибель украинского лидера.

«Его дни сочтены», — сказал Джонсон.

Накануне обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph заявил, что лидерам западных стран всё больше не нравится риторика Зеленского на фоне неудач в украинском контрнаступлении. По его словам, Украина может потерять своих союзников из-за риторики и действий президента страны.

Ранее, 1 августа, украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что если глава государства не сможет выполнять свои обязанности, то управление страной перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку. В статье отмечалось, что с целью предотвращения покушений на Зеленского все его заграничные визиты планируются в условиях строжайшей секретности.

До этого, 30 июля, газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, США и союзников по НАТО всё больше напрягают постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность.