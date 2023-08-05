21-летнюю девушку в Нижнем Новгороде арестовали после убийства подростка

Суд арестовал на два месяца 21-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве подростка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает 5 августа региональная прокуратура в Telegram-канале.

Согласно версии следователей, ночью 4 августа молодые люди употребляли алкоголь, затем между ними произошел конфликт. Девушка нанесла 16-летнему подростку ножевое ранение в область грудной клетки. Он скончался на месте.

Подозреваемую задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Девушка признала вину.