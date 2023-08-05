В МИД РФ пообещали Киеву ответ на атаку против судна в Керченском проливе

Киев понесет наказание за совершенные террористические атаки. Об этом в субботу, 5 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя нападение на российское гражданское судно в Керченском проливе.

«Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет всё новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря. Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание», — приводит заявление дипломата сайт внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что последствия атаки могли не ограничиться гибелью экипажа — существовала угроза масштабной экологической катастрофы.

Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Известиями» назвал произошедшее терактом. По его словам, случившееся еще раз показывает, что Украина идет по тому пути, когда она демонстрирует «свои возможности» на значительном расстоянии от своей территории.

5 августа при заходе в Керченский пролив российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Предположительно, судно было атаковано морским беспилотным аппаратом. Пострадавших нет, судно находится на плаву.