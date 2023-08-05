Буксир затонул в Суэцком канале после столкновения с танкером

В акватории Суэцкого канала 5 августа столкнулись буксир и танкер. Об этом сообщила администрация канала в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Генерал-лейтенант Усама Рабиа заявил сегодня, в субботу, что на море ведутся спасательные работы в связи со столкновением танкера Chinagas Legend и буксира Fahd», — отметили в сообщении.

В результате столкновения затонул буксир. Танкер направили в Порт-Саид до момента выявления обстоятельств происшествия.

Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

4 июня администрация Суэцкого канала сообщила, что в акватории произошла поломка танкера, который следовал из России в Китай.