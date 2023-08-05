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Число пострадавших в Ясиноватском районе после удара ВСУ увеличилось до семи

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Число пострадавших после удара, который нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР), увеличилось до семи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

«В результате обстрела еще три человека получили ранения», — написал Шевченко. Ранее он сообщал о четверых пострадавших.

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Ранее «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела ВСУ. Снаряд попал в жилой дом и разрушил несущую стену. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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