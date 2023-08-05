Число пострадавших в Ясиноватском районе после удара ВСУ увеличилось до семи
Число пострадавших после удара, который нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР), увеличилось до семи. Об этом сообщил в телеграм-канале глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
«В результате обстрела еще три человека получили ранения», — написал Шевченко. Ранее он сообщал о четверых пострадавших.
Ранее «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела ВСУ. Снаряд попал в жилой дом и разрушил несущую стену. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.