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«Литрес» начал внутреннее расследование из-за утечки данных клиентов

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Сервис цифровых книг «Литрес» уведомил Роскомнадзор об утечке данных своих клиентов и начал в связи с этим внутреннее расследование. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Ранее в этот день в СМИ появились сообщения, что в Сети оказались личные данные более 3 млн пользователей книжного сервиса.

«Утечка данных пользователей «Литрес» действительно произошла. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности», — уточняется в сообщении.

В «Литрес» также посоветовали пользователям сменить пароль от сервиса и также на всех сайтах, где использовался идентичный или похожий.

Сливы общества: объем утечек данных за полгода превысил число жителей РФ
Почему увеличилось количество атак на отечественные компании

Ранее, 21 июля, в компании DLBI (сервис поиска утечек в Сети) рассказали «Известиям», что объем личной информации о жителях РФ за полгода превысил общее число россиян. По словам специалистов, если за первую половину 2022-го злоумышленники выложили 77,8 млн записей, то за аналогичный период текущего года — уже 188,7 млн. При этом в Роскомнадзоре предоставили похожие данные.

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