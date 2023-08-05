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СМИ сообщили о появлении в деле о покушении на Симоньян нового фигуранта

«Ъ»: новой фигуранткой дела о покушении на Симоньян и Собчак стала 16-летняя девушка
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Фигурантом уголовного дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак стала 16-летняя девушка. Об этом в субботу, 5 августа, пишет газета «Коммерсант».

«Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из «Параграфа» использовали 16-летнюю девушку», — говорится в публикации.

По данным издания, задачей подростка было знакомиться с мигрантами и приглашать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения. Предварительно известно о двух таких инцидентах.

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«Видео (нападений. — Ред.) обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб», — пишет «Ъ».

Меру пресечения для несовершеннолетней пока не избрали. Автор публикации предположил, что девушка пройдет по делу как свидетельница.

Правоохранительные органы информацию об участии 16-летней в подготовке покушения пока не комментировали.

В свою очередь Симоньян отреагировала на появившиеся сведения в своем Telegram-канале. «Не знаю, можно ли перевоспитать 16-летнего человека, но я бы попробовала», — написала главред RT.

15 июля ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, готовивших покушения на Симоньян и Собчак. Фигурантов по решению суда заключили под арест. В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Один из готовивший преступление Михаил Балашов признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина 2005 года рождения пояснил, что организовал неонацистскую группировку «Параграф-88» и привлек к участию в ней лиц, не достигших 18 лет.

Они осуществили серию нападений на лиц «неславянской внешности», после чего с ними связалась Служба безопасности Украины (СБУ) и предложила заказное убийство российских журналисток, пояснил Балашов.

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