Один погиб и двое пострадали в ДТП в Архангельской области

Авария с участием автобуса и иномарки произошла 5 августа в Архангельской области. В результате один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по области.

Инцидент произошел в Приморском районе на автодороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры около 14:30. По предварительным данным, на месте погибла женщина — водитель автомобиля.

В пассажирском автобусе на момент ДТП находились 15 человек. Двое из них пострадали.

Ранее, в среду, во время ДТП в Республике Саха (Якутия) погибли два человека. Пострадавших госпитализировали с травмами в медучреждение.