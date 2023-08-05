Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику из-за провала контрнаступления — они ограничились артиллерийскими обстрелами, отказавшись продвигаться по минным полям. Об этом 2 августа сообщил Говард Альтман, обозреватель The War Zone Говард Альтман.

В статье автор написал, что украинская сторона не достигла значительных успехов в своем наступлении, несмотря на поставки вооружения западными странами и обучение военнослужащих в специализированных лагерях США и НАТО.

Согласно мнению Альтмана, такая смена планов ВСУ является сигналом для альянса о крахе мечты об ударах по РФ.

Ранее, 31 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 31 июля заявил, что украинцам не удается продвигаться столь далеко и быстро, как хотелось бы.

23 июля The Wall Street Journal писала, что страны Запада разочаровались в ходе контрнаступления Украины, поскольку расчет на то, что личные качества украинцев перевесят недостаток оружия и подготовки, не оправдался.

В тот день президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Еще 21 июля президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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