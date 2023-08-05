На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул

В городе Тимашевске Краснодарского края мужчина утонул после того, как сделал предложение своей девушке. Об этом 5 августа сообщили представители местного аварийно-спасательного отряда в своем Telegram-канале.

Было установлено, что молодая пара прыгала с пирса в воду на городском пляже в нетрезвом состоянии. После очередного прыжка мужчина начал тонуть и звать на помощь.

Проходящие мимо очевидцы предприняли попытки спасти мужчину, но его достали из воды уже без признаков жизни.

Прибывшие спасатели попытались оказать пострадавшему первую помощь путем искусственной вентиляции легких. Однако фельдшер скорой помощи, которую вызвали почти сразу, констатировала смерть. Утонувшему было 33 года.

По словам девушки, в вечер трагедии погибший сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее, 2 августа, мужчина и двое его несовершеннолетних сыновей погибли на озере Таловка в Красноярском крае. Как уточнили в краевом МВД, мужчина катался на гидроцикле с детьми без спасательных жилетов.