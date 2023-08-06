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В Лужниках проходит выставка детских рисунков «Наследие моего района»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» проходит выставка детских рисунков, посвященных столице. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На выставке представлено 20 стендов с рисунками. Авторы рисунков в разные годы участвовали в конкурсе «Наследие моего района».

«В 2023 году конкурсу исполнилось пять лет. За это время ребята прислали работы, на которых изображены достопримечательности всех районов и поселений Москвы. Для выставки отобрали 145 рисунков, на них запечатлены Поклонная гора и усадьба Братцево, метрополитен и Бородинский мост, памятники и парки. Приглашаем вас полюбоваться пейзажами юных художников», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Конкурс проходит с 2019 года при поддержке столичного Департамента культурного наследия. За это время в нем приняли участие 12 тыс. юных москвичей, нарисовавших важные с их точки зрения объекты своих родных районов — старинные и современные здания, парки, памятники, скверы и школы.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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