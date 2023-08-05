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Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника

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В морской зоне Севастополя был обнаружен надводный беспилотник, дрон был уничтожен. Об этом 5 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», — отметил он.

Развозжаев добавил, что ограничения на движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно, введенные на время ликвидации дрона, сняты.

Эвакуация отдыхающих с пляжей не требуется, ситуация контролируется российским флотом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытаются атаковать территорию Крыма, в том числе Севастополь, беспилотными летательными аппаратами и другими средствами.

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Так, 1 августа Развозжаев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Кара-Кобы. По его словам, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники. О пострадавших информация не поступала.

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