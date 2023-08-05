В Росавиации заявили о потребности в 100 тыс. операторов беспилотников

В первый год в рамках реализации проекта «Беспилотные авиационные системы» понадобятся 100 тыс. операторов дронов. Об этом заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков в субботу, 5 августа.

По его словам, в настоящее время ведомством зарегистрировано свыше 100 тыс. беспилотников, согласно примерным данным.

«Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному — вот уже 100 тыс. операторов нам требуется», — сказал Добряков журналистам на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

Он уточнил, что Министерство промышленности и торговли РФ оценило, что к 2030 году парк дронов будет увеличиваться на 100 тыс. единиц ежегодно.

По словам Добрякова, сейчас ведомство соотносит операторов к беспилотникам как один к одному, однако продолжатся исследования, сколькими аппаратами может управлять специалист. Помимо этого, будет изучен вопрос о типах дронах, которые понадобятся России.

Замглавы Росавиации подчеркнул, что проект «Беспилотные авиационные системы» уже готов к запуску.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил интегрировать дроны в воздушное пространство государства. Лидер страны отметил, что это необходимо в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Еще в марте источник «Известий» рассказал, что в стране будут серийно выпускать воздушные беспилотники. По его словам, правительство РФ формирует государственный заказ на них до 2030 года. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, добавил источник.