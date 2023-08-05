Прокуратура проверит информацию о содержании волков под Новороссийском

Прокуратура проверяет информацию о содержании волков в вольерах на территории Новороссийска, об этом 5 августа говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства Краснодарского края.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в СНТ под Новороссийском обнаружили вольер с истощенными и измученными волками. По словам соседей, владелицы участка на месте не оказалось.

Рядом с вольером на цепи сидела хаски, она тоже «была измученная».

Проверку проводит Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура, речь идет о СНТ «Садко».

«Органами полиции, а также контролирующими органами будет дана оценка законности содержания животных», — заключили в прокуратуре.

Ранее первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов призвал правоохранительные органы проверить тату-студию в Москве, где делают татуировки кошкам породы сфинкс. По его словам, эти действия могут и не попасть под уголовную ответственность, но с точки зрения административной ответственности реакция полиции, возможно, последует.