Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции, лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу в субботу, 5 августа, попал в ДТП с участием семи автомобилей. Об этом написала газета Star.

«На перекрестке Эрзинджан-Тунджели в колонне председателя НРП Кемаля Кылычдароглу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. В ДТП с микроавтобусом, в котором находились журналисты, пострадали двое, один из них журналист», — сообщает газета.

Отмечается, что данные являются предварительными.

Кылычдароглу был соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в мае выборах президента Турции. По итогам второго тура он получил почти 48% голосов против 52%, отданных за Эрдогана.